دوري السوبر : رد ناري من البارسا وريال ويوفي على يويفا

أصدر برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس الأطراف المتبقية في دوري السوبر بياناً موحداً ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) وقراراته الأخيرة ضدهم، أكدوا خلاله رفضهم للإكراه والضغوطات الممارسة من قبل يويفا.

وكان يويفا قد بدأ في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الأندية الثلاثة باعتبارها الوحيدة التي لم تنسحب من بطولة دوري السوبر حتى الآن.

لكن رد الثلاثي أتى نارياً برفض هذا النوع من الضغوطات، والتأكيد على أن الأندية تسعى فقط لما فيه مصلحة كرة القدم الأوروبية التي لن تتحقق إلا بالحوار الهادئ بين جميع الأطراف.

ماذا قال بيان أندية دوري السوبر عن يويفا؟

وخلال البيان، ندد ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة بما يقوم به يويفا من ضغوطات خصوصاً أن الأندية هي أحد أعرق أندية أوروبا عبر التاريخ.

وأتى في البيان: "يرغب كل من برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد في التعبير عن رفضهم المطلق للإكراه الملح الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تجاه ثلاث من أكثر المؤسسات ذات الصلة في تاريخ كرة القدم.

"يشكل هذا الموقف المقلق انتهاكاً صارخاً لقرار محكمة العدل، التي أصدرت بياناً واضحاً يحذر يويفا من اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعاقب الأندية المؤسسة لدوري السوبر.

"لذلك، فإن بدء الإجراءات التأديبية من قبل يويفا أمر غير مفهوم وهو هجوم مباشر على سيادة القانون التي أنشأناها نحن مواطنو الاتحاد الأوروبي، بشكل ديمقراطي، بينما يشكل عدم احترام لسلطة محكمة العدل نفسها.

"منذ البداية، تم الترويج لبطولة دوري السوبر بهدف تحسين وضع كرة القدم الأوروبية، من خلال الحوار الدائم مع يويفا بهدف زيادة الاهتمام بالرياضة وتقديم أفضل عرض ممكن للجماهير.

"يجب تحقيق هذا الهدف في إطار من الاستدامة والتضامن، خاصة في ظل وضع اقتصادي غير مستقر مثل ذلك الذي تعيشه العديد من الأندية في أوروبا حاليًا."

"بدلاً من استكشاف طرق تحديث كرة القدم من خلال الحوار المفتوح، يتوقع يويفا منا سحب إجراءات المحكمة الجارية التي تشكك في احتكارهم لكرة القدم الأوروبية.

"لن يقبل برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط الذي لا يطاق، نحن نظل أقوياء في رغبتنا واستعدادنا للنقاش باحترام من خلال الحوار لتوفير الحلول العاجلة التي تحتاجها كرة القدم حالياً، إما أن نصلح كرة القدم، أو نشاهد انهيارها الحتمي."

كيف كان شكل بيان يويفا ضد أندية دوري السوبر الثلاثة حول الإجراءات التأديبية؟

أصدر يويفا بياناً يوم الثلاثاء عن القضية قال خلاله "عقب التحقيق الذي أجراه مفتشو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأخلاقيات والتأديب فيما يتعلق بمشروع السوبر ليغ، تم فتح إجراءات تأديبية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

"الإجراءات التأديبية ضد الأندية الثلاثة تأتي بسبب مشاركتهم في انتهاك محتمل للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم من خلال المشاركة في بطولة خارجة عن تنظيمه".

ما هو مصير دوري السوبر ؟

انسحبت الأندية الإنجليزية سريعًا من بطولة دوري السوبر الأوروبي بسبب الضغوطات الهائلة من قبل الجماهير، إلى جانب التهديدات الحكومية الكثيرة في هذا الصدد.

بعد ذلك أتى انسحاب إنتر ومعه أتلتيكو مدريد، ثم انسحب إنتر، ليبقى فقط الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، وجميعهم رفضوا الانسحاب مع إقرارهم بتأجيل تنفيذ الفكرة مبدئيًا.