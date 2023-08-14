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دوري روشن: الاتحاد والهلال يفوزان والنصر يخسر

تاريخ النشر: 14 آب / أغسطس 2023 - 08:00
فريق الاتحاد (Photo by AFP)
فريق الاتحاد (Photo by AFP)

استهل الاتحاد حملة دفاعه عن لقب دوري روشن السعودي بفوزٍ كبير على مستضيفه الرائد وبثلاثيةٍ دون رد اليوم الاثنين في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

حملت أهداف اتحاد جدة توقيعي عبد الرزاق حمد الله وإيغور كورنادو (هدفان) في الدقائق 59 و 73 و 80 على الترتيب.

في مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها، تفوق الهلال على مستضيفه أبها بنتيجة 3-1.

سجل ثلاثية الزعيم التعاقد الجديد مالكوم وذلك في الدقائق 31 و 55 و 77.

أما النصر، فسقط خارج ملعبه أمام الاتفاق في أكبر مفاجآت الجولة بعدما غاب عن صفوفه أبرز لاعبيه المحترفين وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

سجل ساديو ماني هدف النصر الوحيد بعد مرور 4 دقائق على البداية، فيما جاء هدفا الاتفاق عن طريق روبن كايسون (47)، وموسى ديمبيلي (53).

بدوره، تعادل الشباب مع ضيفه الأخدود بهدفٍ لمثله.

تقدم الضيوف عبر أندريه بوركا في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، وعادل أحمد عبده جابر للشباب في الدقيقة 66 من زمن المباراة.

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