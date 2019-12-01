دوناروما يقتنص جائزة الفتى الذهبي في إيطاليا

توج جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان بجائزة الفتى الذهبي في إيطاليا عن عام 2019.

ونال دوناروما، الجائزة التي تقدمها صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، لأفضل لاعب محلي يقل عمره عن 21 عاماً، بعد تألقه رفقة ميلان والآتزوري هذا العام.

وحصل حارس ميلان على 37 صوتاً، بينما جاء نيكولو زانيولو (روما) في المركز الثاني بـ 36 صوتاً، ثم مويس كين (إيفرتون) ثالثاً بـ 13 صوتاً.

وكان البرتغالي جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، قد حصد الجائزة على مستوى العالم متفوقاً على الإنجليزي جايدون سانشو (بوروسيا دورتموند) صاحب المركز الثاني، والألماني كاي هافيرتز (باير ليفركوزن) الذي حل ثالثاً.ش