ديبالا: أفكر فقط بمستقبلي مع يوفنتوس

قال النجم باولو ديبالا أن تواجده في صفوف يوفنتوس يمنحه الكثير من السعادة والرغبة في مواصلة ممارسة كرة القدم.

وكانت العديد من المصادر قد تحدثت عن رغبة الدولي الأرجنتيني في مغادرة فريق السيدة العجوز نهاية الموسم الحالي بسبب تراجع أدواره.

وفي هذه الخصوص، أكد ديبالا أنه سعيد مع يوفي ويشعر بكامل الرضا عن دوره هذا الموسم وخلال المواسم الماضية.

وأضاف: "حقيقة لا أفكر في أي شيء في هذه الفترة سوى مستقبلي مع يوفنتوس، لا زال لدينا الكثير من التحديات التي سنواجهها خلال المواسم المقبلة.

"الإخفاق في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ليس نهاية العالم، لدينا الموسم المقبل وسنحاول مرة أخرى، اللعب بجوار كريستيانو رونالدو شيء مميز بالفعل".

يذكر أن رونالدو هو هداف يوفنتوس هذا الموسم في الدوري الإيطالي برصيد 19 هدفاً، بينما سجل ديبالا 5 أهداف فقط.