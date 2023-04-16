ديبالا خارج تشكيل روما المتوقع أمام أودينيزي اليوم

البوابة - يستضيف روما خصمه أودينيزي اليوم الأحد على أرضية ملعب أولمبيكو لحساب الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

ومن المتوقع أن تشهد صفوف فريق العاصمة غياب النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا بعد تعرضه لإصابة في الحوض تسببت بخروجه من مواجهة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي أمام فينورد الهولندي.

تقام مباراة اليوم في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر شبكة أبو ظبي الرياضية الإماراتية على قناة AD SPORTS Premium 1 بتعليق علي سعيد الكعبي، وتطبيق Starz Play بتعليق محمد بشير أبو كبدة.

تشكيلة روما المتوقعة أمام أودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: جوزيه مورينيو

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: كريس سمولينغ، دييغو يورينتي، جيانلوكا مانشيني.

خط الوسط: ليوناردو سبيناتزولا، بريان كريستانتي، جيني فينالدوم، نيكولا زاليفسكي.

خط الهجوم: ستيفان الشعراوي، لورينزو بيليغريني، أندريا بيلوتي.