ديبالا مستاء من يوفنتوس ويعتزم الرحيل مجاناً خلال الصيف

كشف موقع "توتوميركاتوويب" الإيطالي أن النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا قرر الرحيل عن يوفنتوس بعد نهاية الموسم الجاري حين ينتهي عقده.

ويشعر الهداف البالغ من العمر 28 عاماً بالإهانة نظراً لمماطلة يوفي في تجديد عقده قبل أن يقدم النادي عرضاً بقيمة أقل مما كان متفقاً عليه.

وشعر ديبالا جراء هذه التصرفات بالإهانة كونه يعتبر نفسه لاعباً رئيسياً في الفريق.

في المقابل، يرى يوفنتوس أن الأرجنتيني تعرض للكثير من الإصابات ولم يتمكن من تقديم الإضافة المطلوبة حين تعافيه.

وتشكك إدارة النادي في أحقية نجم باليرمو السابق بالحصول على زيادة في الأجور.

يذكر أن إنتر ميلان ومانشستر سيتي وليفربول على اتصال مع المهاجم وعلى استعداد لضمه بعد نهاية الموسم.