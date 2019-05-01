ديبالا وكوشتا وخضيرة في طريقهم للرحيل عن يوفنتوس

من المتوقع أن يرحل النجمان باولو ديبالا ودوغلاس كوشتا عن يوفنتوس الصيف القادم.

وظهر الثنائي بشكل متواضع هذا الموسم، كما أشارت تقارير إلى أن علاقتهما مع المدرب ماسيميليانو آليغري باتت سيئة.

ويعني استمرار المدير الفني الحالي رحيل هذين النجمين، كما يبدو أن زميلهما سامي خضيرة سينضم لهما رغم أنه وقع على عقد جديد مؤخراً.

يذكر أن يوفنتوس خرج مبكراً من دوري أبطال أوروبا هدفه الأول هذا الموسم، وتعرض أداء الفريق وتكتيك آليغري للعديد من الانتقادات نظراً لعدم استفادته من كريستيانو رونالدو الذي تم التعاقد معه الصيف القادم مقابل أكثر من 100 مليون يورو بالشكل المطلوب.