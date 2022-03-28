ديبالا يريد أتلتيكو مدريد

بات رحيل النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا عن يوفنتوس شبه مؤكد حينما يصل عقده إلى نهايته خلال صيف العام الجاري.

وارتبط اسم صاحب الـ 28 عاماً بالعديد من الفرق الأوروبية الكبيرة على رأسها إنتر ميلان وتوتنهام وأتلتيكو مدريد وغيرها.

وبدا أن النيراتزوري يعد وجهة محتملة للغاية، لكن حاجة بطل إيطاليا لبيع نجم هجومه لاوتارو مارتينيز من أجل توفير الأجور اللازمة لضم ديبالا لن يجعل إتمام الصفقة أمراً سهلاً.

بدورها، ادعت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الصادرة من كتالونيا أن الهداف الأرجنتيني اختار وجهته القادمة.

وقالت الجريدة أن المهاجم كثير الإصابات يريد ارتداء قميص أتلتيكو مدريد الموسم القادم.

وعانى الأرجنتيني من إصابات متلاحقة دفعت إدارة يوفنتوس للتردد في تجديد عقده وتخفيض القيمة المطروحة للعقد الجديد.

ورفع اللاعب عرض البيانكونيري ليصبح رحيله عن الفريق بعد انتهاء الموسم أمراً مؤكداً.