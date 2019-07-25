ديبالا يريد البقاء في يوفنتوس

أبدى النجم باولو ديبالا رغبته بالبقاء في يوفنتوس هذا الصيف، على أن يكون جزءاً من مشروع المدرب الجديد ماوريتسيو ساري الذي ألمح لاستخدامه في مركز المهاجم الصريح.

وأشارت مصادر صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية إلى أن ممثلي الدولي الأرجنتيني أخبروا إدارة البيانكونيري بنية اللاعب في البقاء رغم اهتمام إنجليزي لضمه من قبل مانشستر يونايتد وتوتنهام.

يذكر أن ديبالا لم يقدم الأداء المرجو منه منذ انتقاله ليوفنتوس قادماً من باليرمو عام 2015 مقابل حوالي 40 مليون يورو.