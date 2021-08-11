ديبالا يقترب من تجديد عقده مع يوفنتوس

كشفت تقارير إعلامية قادمة من إيطاليا أن نجوم الهجوم باولو ديبالا سيجتمع اليوم مع إدارة يوفنتوس للاتفاق على بنود عقده الجديد.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" أن الدولي الأرجنتيني أجرى محادثات مع النادي يوم السبت الماضي، على أن يقام اجتماع جديد بين الطرفين اليوم.

ويتطلع يوفي لإقناع مهاجمه بالبقاء في صفوفه لفترة أطول في ظل عودة المدير الفني المخضرم ماسيميليانو آليغري الذي طالب ببقاء اللاعب بمجرد وصوله.

وتعرض الهداف الأرجنتيني لسلسلة طويلة من الإصابات الموسم الماضي أجبرته على الغياب عن الملاعب عدة مرات.

وانضم ديبالا لفريق السيدة العجوز عام 2015 قادماً من باليرمو في صفقة كلفت خزائن البيانكونيري حوالي 40 مليون يورو مع الإضافات.

وخاض المهاجم 254 مباراة مع يوفنتوس بجميع البطولات سجل خلالها 100 هدف.