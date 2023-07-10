ديبالا يكشف موقفه النهائي من الانتقال إلى تشيلسي

حسم مهاجم نادي روما الإيطالي النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الشائعات حول مستقبله، وذلك بعد أن ارتبط اسمه في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى نادي تشيلسي الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

وتم ربط اسم ديبالا بالرحيل عن روما والانتقال للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لصفوف البلوز، وذلك بعد تصريحات صحفية قبل أيام حول هذا الأمر من قبل مدافع النادي اللندني تياغو سيلفا.

ديبالا يحسم قراره النهائي بشأن الانتقال إلى تشيلسي

أوضح خلال الأيام الماضية بطل كأس العالم 2022 باولو ديبالا لموقع "LaRoma24" الإيطالي موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف روما والانتقال للبلوز هذا الصيف، وقال: "أنا متحمس لبدء التحضيرات للموسم الجديد، وأنا سعيد هنا في روما، وسأبقى هنا".

يشار إلى أن مدرب نادي روما جوزيه مورينيو خرج بتصريحات صحفية الأسبوع الفائت وعلق على شائعات انتقال ديبالا هذا الصيف وقال: "ليس لدي أي فكرة ولا أعلم شيء عن هذه الأخبار، لكن ما أعرفه هو أنني تحدثت مع ديبالا كما جرت العادة وكما أفعل دائمًا مع بقية اللاعبين".