ديبالا ينتظر سان جيرمان عقب فشل انضمامه ليونايتد

كشفت تقارير إيطالية اليوم أن النجم باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس لا يزال في سوق الانتقالات بعد فشل انضمامه لمانشستر يونايتد.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "لا ستامبا" التي أكدت أن الدولي الأرجنتيني ينتظر عرضاً من باريس سان جيرمان لضمه.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب لن يمانع الانضمام للفريق الباريسي بحال رحل نيمار دا سيلفا عن صفوفه.

وكان ديبالا قريباً من يونايتد في الأيام الماضية، لكن المفاوضات تعثرت في الساعات الماضية.

وذكرت تقارير سابقة أن المدير الفني الجديد ليوفنتوس ماوريتسيو ساري لا يضع الأرجنتيني ضمن خططه للموسم القادم، مما قد يعجل برحيله.

يذكر أن ديبالا انضم ليوفنتوس وتدريباته صباح اليوم بعد خضوعه للكشف الطبي الروتيني بعد فترة إجازة طويلة عقب بطولة كوبا أميركا.