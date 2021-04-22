ديباي في طريقه إلى برشلونة

كشف تقرير عن اقتراب ممفيس ديباي مهاجم ليون من الانتقال إلى برشلونة في السوق الصيفي القادم.

وينتهي عقد الدولي الهولندي مع ليون بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي فإن انضمامه المتوقع للبارسا لن يكلف النادي سوى راتبه.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن برشلونة بدأ المفاوضات بالفعل مع مهاجم ليون، لكنه لم يتوصل لاتفاق معه حتى الآن.

وأضاف التقرير أن الاتصالات بدأت منذ أسبوعين، عندما سافر ممثل ديباي إلى برشلونة للقاء ماتيو أليماني المدير الرياضي للبلاوغرانا.

وأوضح أنه تم عرض راتب أقل على ديباي مما عُرض عليه في أكتوبر الماضي، عندما كان عثمان ديمبيلي قريباً من الرحيل في يناير.

وأشارت الصحيفة إلى وصول عروض للنجم الهولندي من يوفنتوس وإنتر وأتلتيكو مدريد، التي قدمت راتباً أعلى من برشلونة، لكن اللاعب يرغب في ارتداء قميص البارسا واللعب تحت قيادة مواطنه رونالدو كومان.