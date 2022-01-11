ديباي لا يريد العودة إلى إنجلترا

أكد موقع "إل ناسيونال" الإسباني أن النجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي سعيد في برشلونة ولا يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض مهاجم أولمبيك ليون السابق تجربة غير ناجحة رفقة مانشستر يونايتد ما بين عامي 2015 و 2017 غادر بعدها صوب الدوري الفرنسي.

وتعاقد البارسا مع المهاجم البالغ من العمر 27 عاماً خلال الصيف الماضي مجاناً بعد انتهاء عقده مع ليون.

ويرغب ديباي في البقاء مع برشلونة وإثبات نفسه خلال الفترة القادمة ولا يهمه اهتمام أندية إنجليزية بضمه وعلى رأسها نيوكاسل يونايتد.

يذكر أن الهولندي خاض 22 مباراة مع البلاوغرانا هذا الموسم حتى الآن في جميع البطولات سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفين آخرين.