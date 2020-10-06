ديست: لم أفهم شيئاً مما قاله ميسي

اعترف سيرجينيو ديست المنضم حديثاً إلى برشلونة بأنه لم يفهم تعليمات ليونيل ميسي له خلال أول ظهور له مع الفريق الأحد الماضي أمام إشبيلية.

وتعادل الفريقان بهدف لمثله في لقاء شهد الظهور الأول للنجم الأميركي الشاب القادم من أياكس أمستردام.

وعلى الرغم من أن ديست يعتقد أنه بدأ بداية جيدة مع زميله الجديد ليونيل ميسي، إلا أنه اعترف بوجود بعض المشكلات على مستوى التواصل.

وانضم الأميركي مؤخراً إلى برشلونة في صفقة قيمتها 21 مليون يورو ومن المنتظر أن يحل مشكلات الظهير التي عانى منها البارسا في السنوات الأخيرة.

وقال ديست لموقع NOS الهولندي: "رأيت الجميع وكان اللقاء الأول مع ميسي أيضاً، ميسي لا يتحدث الإنجليزية وهذه أزمة، لكن كان لقاءه مميزاً للغاية.

"أعطاني بعض التعليمات عندما دخلت، وحتى أكون صادقاً، لا أعرف ما قاله لي ولم أفهمه، لكننا كنا نبتسم، لذلك يجب أن يكون كل شيء على ما يرام، أليس كذلك؟"

ورفض ديست الانتقال إلى بايرن ميونيخ على الرغم من اهتمام بطل أوروبا بخدماته مفضلاً خوض تجربة يحلم بها للعب بقميص برشلونة.

يذكر أن ديست قدم أوراق اعتماده سريعاً مع أياكس ليخطف الأنظار وهو ما يسعى ليكرره مع برشلونة في مسيرة ستكون أكثر صعوبة بالتأكيد.