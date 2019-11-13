ديشامب: تصريحات زيدان لا تزعجني

أكد ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، أن تصريحات زين الدين زيدان حول كريم بنزيمة طبيعية كونه المدير الفني لريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ديشامب، وشدد خلالها على أن ما قاله "زيزو" لا يمكن الأخذ به، معرباً عن تفهمه لدوافع مثل هذه العبارات.

وكان زيدان قد أعرب عن تعجبه من الاستبعاد المستمر لبنزيمة من المنتخب الفرنسي في تصريحات سابقة، وأكد أن رغبة اللاعب هي العودة لتمثيل بلاده.

بدوره، رد ديشامب: "ليس لدي أي مشكلة فيما يتعلق بما قاله زيدان حول بنزيمة، في النهاية هو مدرب ريال مدريد ووظيفته تقتضي منه الحديث بهذه الطريقة".

وقال مدرب ريال مدريد: "لطالما أراد بنزيمة العودة للمنتخب الفرنسي في الفترة الماضية، سأكون صريحاً، لا أعرف ما يمنع ذلك من الأساس.

"من وجهة نظري وبنظرة كروية بحتة أراه الأفضل في مركزه حالياً، يجب أن يكون لديه مركز ثابت في المنتخب الفرنسي، لكن ذلك يتجاوز صلاحياتي، لو كان الأمر في يدي لقمت باستدعائه".