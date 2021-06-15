ديشامب يحذر منتخب فرنسا من مهاجمي ألمانيا

شدد ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا على أن قوة الأسلحة الهجومية لفريقه ليست وحدها مصدر المشاكل للمنافسين وذلك قبل مواجهة نظيره الألماني في مستهل مشوار الفريقين في بطولة يورو 2020 في ميونيخ، اليوم الثلاثاء.

وتشمل القوة الهجومية للديوك كريم بنزيمة هداف ريال مدريد إلى جانب كيليان مبابي وأنتوان جريزمان وأوليفييه جيرو، لكن المدير الفني الطامح لأن يكون أول من يفوز بكأس العالم وبطولة أوروبا لاعباً ومدرباً، قال أن منتخب ألمانيا لديه العديد من الخيارات الهجومية التي تقلق دفاعه أيضاً.

ديشامب يحذر منتخب فرنسا من ساني وفيرنر

وقال ديشامب في مؤتمر صحفي أمس الاثنين: «هناك قدرات فردية في كل مركز لديهم، لكن يمكن للاعبين اللعب في مراكز مختلفة وبمرونة، ومن الصعب اللعب ضدهم، (تيمو) فيرنر و(ليروي) ساني يلعبان بأسلوب هجومي مختلف، لنرى من سيلعب في هجوم ألمانيا».

يذكر أن منتخب ألمانيا يدخل البطولات والانتقادات تنهل عليه وعلى مدربه يواكيم لوف نظراً لتراجع النتائج خلال الأعوام الأخيرة.

وسيكون بإمكان المانشافت إسكات منتقديه بحال تحقيق الفوز على أبطال العالم في مواجهة تعد بالكثير اليوم.