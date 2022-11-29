ديشامب يكشف عن موقفه من إعادة بنزيمة للمنتخب

تحدث ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا عن إمكانية إعادة النجم كريم بنزيمة لصفوف حامل اللقب خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 الجارية حالياً في قطر.

ويواجه "الديوك" منتخب تونس غداً الأربعاء ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة من المونديال القطري.

هل سيعود بنزيمة إلى منتخب فرنسا؟

وتطرق المدرب خلال مؤتمر صحفي اليوم على هامش مواجهة "نسور قرطاج" للحديث عن إمكانية إعادة المهاجم صاحب الـ 34 عاماً إلى قائمة المنتخب: "تحدثت إلى كريم بعد مغادرته، وضعه سيء ويحتاج الوقت من أجل التعافي، ولا أعتبره ضمن حساباتي في الوقت الراهن".

يذكر أن منتخب فرنسا ضمن العبور لدور الـ 16 بعدما جمع 6 نقاط من انتصارين حققهما على حساب منتخبي أستراليا بنتيجة 4-1، والدنمارك بهدفين لهدف.