ديل بييرو: رونالدو ليس المشكلة في يوفنتوس

أكد أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس صعوبة تحميل النجم كريستيانو رونالدو مسؤولية الخروج الأوروبي الأخير ضد بورتو.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح شبكة "إي إس بي إن"، وأكد خلالها أن البرتغالي يقوم بكل ما في وسعه في كل مناسبة ممكنة.

وقال ديل بييرو: "لا يمكننا أن نعتبر أن كريستيانو رونالدو هو المشكلة في يوفنتوس، فهو واحد من أفضل اللاعبين في العالم إلى جانب ليونيل ميسي.

"في الوقت الحالي هناك بعض اللاعبين الذين يقدمون مستويات مذهلة، مثل (كيليان) مبابي و(إيرلينغ) هالاند ونيمار، لكن رونالدو لاعب مثالي ويسجل في كل مباراة.

"وقعوا معه من أجل التسجيل ومساعدتهم في الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن لسوء الحظ هي بطولة صعبة للغاية، وهم في أسوأ أحوالهم فيها، وخرجوا من ثمن النهائي.

"عليهم أن يبدأوا البناء حول رونالدو، وعليهم الحفاظ على فوزهم المتتالي بالدوري الإيطالي، لكن تحقيق ذلك أمر في غاية التعقيد.

يذكر أن تقارير سابقة أرجعت أسباب تراجع يوفنتوس في وجود رونالدو للتغييرات الكبيرة في الإدارة الرياضية خلال السنوات الماضية وعلى رأسها رحيل بيبي ماروتا.