ديمبيلي لا يمانع تمديد عقده مع برشلونة

لم يقرر النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي ما سيفعله بعد انتهاء الموسم الجاري من حيث البقاء أو الرحيل عن برشلونة وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

وسينتهي العقد الذي يربط الهداف البالغ من العمر 24 عاماً مع البارسا بحلول الصيف القادم.

وسعى النادي الكتالوني لتمديد عقد الفائز بكأس العالم 2018، إلا أن المفاوضات بين الطرفين تداعت في شهر يناير المنصرم.

وكشفت الصحيفة عن وصول العديد من العروض للظفر بتوقيع ديمبيلي، إلا أن اللاعب لم يتخذ قراراً حول مستقبله بعد.

ولا يمانع مهاجم بوروسيا دورتموند في البقاء مع برشلونة والتوقيع على عقدٍ جديد، ويتوقع وكيل أعماله العودة إلى طاولة المفاوضات قبل نهاية الموسم الحالي.