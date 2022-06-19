ديمبيلي يختار فريقه الجديد

قالت صحيفة "ذا سن" البريطانية اليوم الأحد أن النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة يقترب شيئاً فشيئاً من تشيلسي لتعويض البلجيكي روميلو لوكاكو.

وسينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً مع البارسا مع نهاية شهر يونيو الجاري ليصبح بعدها لاعباً حراً يمكن لأي طرف مهتم ضمه في صفقة مجانية بحال الاتفاق على الأجور والمكافآت.

ولم تكن مسيرة ديمبيلي في ملعب كامب ناو ناجحة رغم الـ 105 ملايين يورو التي دفعها النادي الإسباني لضمه عام 2017 من بوروسيا دورتموند.

وخاض النجم الفائز بكأس العالم 2018 مع منتخب بلاده 32 مباراة مع البلاوغرانا في جميع المنافسات الموسم المنصرم سجل خلالها هدفين فقط، وصنع 13 هدف آخر.

لكن توماس توخيل مدرب تشيلسي يرى في ديمبيلي البديل المناسب للوكاكو الذي بات على أعتاب العودة إلى فريقه السابق إنتر ميلان.

ورغم موهبة الفرنسي الكبيرة، إلا أن مسيرته تأثرت بكثرة الإصابات والغيابات الطويلة عن الملاعب.