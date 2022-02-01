ديمبيلي يرفض إنهاء عقده مع برشلونة

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي رفض عرضاً من برشلونة لإنهاء عقده الحالي.

ويعني هذا التطور أن المهاجم البالغ من العمر 24 عاماً سيستمر في ملعب كامب ناو حتى نهاية عقده الصيف القادم.

وسعى النادي الكتالوني للتخلص من الفائز بكأس العالم 2018 خلال سوق الانتقالات الشتوي الذي أغلق أبوابه مع نهاية شهر يناير.

لكن الأجور الضخمة التي يتقاضاها ديمبيلي صعبت من المهمة.

وستكشف الأيام القادمة عن الخطة التي سيتبعها برشلونة مع النجم الفرنسي صعب المراس.

يذكر أن اللاعب انتقل إلى برشلونة في أغسطس من عام 2017 مقابل 105 ملايين يورو، إلا أنه لم ينجح يوماً في إثبات أحقيته بمثل هذا المبلغ علماً بأنه عانى من سلسلة إصابات متتالية قللت من مشاركاته.