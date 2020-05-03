دي بروينه لا يستبعد الرحيل عن مانشستر سيتي

كشف كيفين دي بروينه عن إمكانية رحيله عن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي بحال ظل الفريق يعاني من عقوبة الإيقاف التي ستحرمه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين المقبلين.

وقال الدولي البلجيكي: «بمجرد اتخاذ القرار، سأدرس كل الخيارات. عامان سيكونان عقوبة طويلة، لكن إذا كان الإيقاف لعام واحد سأدرس الموقف».

ويمتد العقد الحالي لدي بروينه مع سيتي حتى 2023، وكانت عدة أندية أبدت اهتمامها بضمه من بينها ريال مدريد وبرشلونة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرر في منتصف فبراير الماضي استبعاد الفريق الإنجليزي من المشاركة في البطولات الأوروبية لموسمين مقبلين بسبب «انتهاكات صارخة» لقواعد اللعب المالي النظيف، كما فرض غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو على النادي.

وتقدم مان سيتي بطعن على القرار إلى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس).

وبدأ يويفا تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف منذ 2011 لضمان عدم إنفاق الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية مبالغ تفوق عائدات هذه الأندية.