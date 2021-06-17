دي بروينه يقلب تخلف بلجيكا إلى فوز صعب على الدنمارك

قاد كيفين دي بروينه منتخب بلجيكا لتحقيق فوز مثير على مستضيفه الدنماركي بهدفين لهدف على ملعب باركن ستاديون لحساب المجموعة الثانية من بطولة يورو 2020.

كان منتخب الدنمارك صاحب التقدم في الدقيقة الثانية بهدف جميل ليوسف بولسن، قبل أن يشارك البديل دي بروينه في الشوط الثاني ويصنع الهدف الأول ويسجل الثاني للشياطين الحمر.

بهذه النتيجة، عزز منتخب بلجيكا تربعه على صدارة ترتيب المجموعة الثانية بعد الفوز على روسيا في الجولة الأولى ليرفع رصيده إلى ست نقاط، فيما تلقى منتخب الدنمارك هزيمته الثانية توالياً ليقبع في المركز الرابع والأخير.

ملخص المباراة

افتتح بولسن التسجيل للدنمارك في الدقيقة الثانية، بعدما استغل خطأ دفاعياً من لاعبي بلجيكا ليسدد كرة أرضية سكنت مرمى الحارس تيبو كورتوا، ليصبح ثاني أسرع هدف في تاريخ كأس أوروبا.

وتوقفت المباراة لمدة 60 ثانية في الدقيقة العاشرة تكريماً لكريستيان إريكسن نجم الدنمارك الذي تعرض لنوبة قلبية في المباراة السابقة لبلاده أمام فنلندا.

واختيرت الدقيقة العاشرة في إشارة للقميص رقم 10 الذي يرتديه نجم الوسط.

دي بروينه يقلب النتيجة

وتمكن تورغان هازارد من تعديل النتيجة لبلجيكا في الدقيقة 55، بعدما استغل تمريرة من البديل دي بروينه ليودع الكرة في مرمى كاسبر شمايكل.

وفي الدقيقة 70، سجل دي بروينه الهدف الثاني للمنتخب البلجيكي بتسديدة أرضية زاحفة بيسراه ليقلب الطاولة على نظيره الدنماركي بعدما حصل على تمريرة من البديل الآخر إيدين هازارد حولها داخل الشباك.