دي لاورينيتس: نابولي يريد إبراهيموفيتش لكن الأمر بيد اللاعب

رحب أوريليو دي لاورينتيس، رئيس نابولي، بفكرة ضم زلاتان إبراهيموفيتش.

وتحدث "إبرا" في وقت سابق عن إمكانية عودته للدوري الإيطالي مجدداً، ورحب بفكرة اللعب مع نابولي بسبب إعجابه بأسطورته دييجو أرماندو مارادونا.

وقال دي لاورينتيس: "الأمر رغبة أكثر منه اقتراح، وذلك يعتمد على إبراهيموفيتش وليس علي، نحن نتحدث عن الأمر لشهور.

"إبراهيموفيتش صديق، أعرفه كشخص عادي من لوس أنجيليس لأننا أقمنا في نفس الفندق، قضينا بعض الوقت معاً، ذهبت للعشاء معه وزوجته، لكنه في الملعب يبدو شخصاً مختلفاً تماماً".

وتطرق رئيس النادي الإيطالي للحديث عن المواجهة المهمة أمام ريد بول سالزبورغ ضمن دوري أبطال أوروبا، فقال: "لا أتحكم في تشكيل الفريق، الأمر يعود للمدرب (كارلو أنشيلوتي)، ولكن أمام سالزبورغ سيشارك ميليك بالتأكيد".