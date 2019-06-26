دي ليخت حائر بين برشلونة ويوفنتوس

كشف تقرير إعلامي إسباني عن تطور جديد في تحديد ماتياس دي ليخت مدافع أياكس، لوجهته القادمة هذا الصيف.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الصادرة من كتالونيا أن الدولي الهولندي لا يزال يدرس كافة العروض المقدمة له، ومن ضمنها إمكانية الانتقال إلى برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مينو رايولا، وكيل أعمال دي ليخت، يدفع موكله الشاب للانتقال إلى يوفي، لكن عائلة اللاعب تفضل التواجد في برشلونة الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن دي ليخت يتعرض لإغراءات أيضاً من أجل اللعب إلى جانب ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه في كامب ناو.

يذكر أن تقارير سابقة قالت أن باريس سان جيرمان عرض على النجم الهولندي راتباً سنوياً يبلغ 15 مليون يورو، بينما قدم يوفنتوس 12 مليوناً، يليه برشلونة بـ 6 ملايين.

وقاد دي ليخت فريقه أياكس لتحقيق الثنائية المحلية في هولندا، والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما تأهل مع منتخب هولندا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية.