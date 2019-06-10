دي ليخت: رونالدو طلب مني الانضمام ليوفنتوس

كشف ماتياس دي ليخت نجم أياكس ومنتخب هولندا عن تفاصيل المحادثة التي دارت بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي ليخت لصالح "NOS" وأكد خلالها أن رونالدو توجه له وسأله إذا ما كان سيلعب ليوفنتوس الموسم القادم.

وقال دي ليخت: "لم أفهم ما قاله كريستيانو في البداية، لكن بعد ذلك شعرت بالصدمة قليلاً، فضحكت لكني لم أقل أي شيء حقاً.

"حدث الأمر سريعاً عقب المباراة ولم يكن ذلك شغلي الشاغل، لأني كنت محبطاً من الخسارة، وهذا كان الشيء الوحيد الذي أفكر فيه".

وخسر منتخب هولندا بهدف نظيف أمام نظيره البرتغالي في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

يذكر أن تقارير عديدة ربطت دي ليخت بالانضمام لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما أشارت بعض الأنباء لاهتمام يوفنتوس ومانشستر سيتي ويونايتد وباريس سان جيرمان بخدماته.