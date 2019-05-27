دي ليخت يحبط برشلونة بتصريح جديد

فتح ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام، الباب أمام خيار ثالث يتعلق بمستقبله.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسباني أن مستقبل الدولي الهولندي كان بين خيارين أولهما الانتقال إلى برشلونة، أو الرحيل لمانشستر يونايتد، لكن النجم الشاب فتح الباب أمام استمراره مع أياكس.

وقال دي ليخت في تصريحات أبرزتها الصحيفة: "صحيح أن هنالك عدة أندية مهتمة بي، لكن ليس لدي نادٍ أحلم به يتجاوز أياكس.

"لطالما كنت أحلم باللعب لأياكس وبات هذا الأمر حقيقة. بالنظر لارتباطي بعقد هنا، فهناك احتمالية لاستمراري".

وكان دي ليخت قد أقر في وقت سابق، بأنه سيحسم مصيره عقب مشاركته رفقة منتخب هولندا في منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب هولندا مع نظيره الإنجليزي في نصف النهائي في 6 من الشهر القادم، على أن يواجه البرتغال أو سويسرا، لتحديد الفائز باللقب أو المركزين الثالث والرابع، في 9 من نفس الشهر.