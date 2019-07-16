دي ليخت يصل إيطاليا تمهيداً لانتقاله إلى يوفنتوس

وصل النجم ماتياس دي ليخت مطار مدينة تورينو ليلة الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على انتقاله من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس بأثر فوري عقب تجاوزه الفحوصات الطبية الروتينية.

وعلى الفور، جاء التأكيد الرسمي من قبل حساب النادي الإيطالي على منصة "تويتر"، بنشر مقاطع فيديو لحظة هبوط طائرة صاحب الـ 19 عاماً، ثم جاء الدور على اللاعب بنفسه، ليتحدث في مقطع منفرد، عن سعادته بوصوله مطار مدينته الجديدة.

وحامت الشكوك كثيراً حول مستقبل قائد أياكس أمستردام، خاصة بعد تعقد مفاوضات لم شمله بمواطنه فرينكي دي يونغ في برشلونة، ثم انسحاب باريس سان جيرمان، احتجاجاً على مغالاة وكيل أعمال اللاعب في شروطه المادية، المتعلقة بالراتب السنوي، مقارنة بعمره الذي لم يتجاوز الـ 20 عاماً.

وتضاربت الأنباء خلال الأيام الأخيرة حول انتقال دي ليخت ليوفي، لاختلاف الناديين حول السعر النهائي للصفقة، لكن بوصوله إلى شمال إيطاليا في آخر ساعات الثلاثاء، تكون الأمور قد حُسمت، ولا يتبق سوى تخطي الفحص الطبي وتقديمه لوسائل الإعلام صباح الأربعاء.

وخطف دي ليخت الأضواء الموسم الماضي، بعد عروضه المميزة مع أياكس، خصوصاً في أهم مبارياته أمام ريال مدريد ويوفنتوس في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، الأمر الذي جعله هدفاً لكثير من أندية الصفوة في أوروبا، قبل أن يسبق البيانكونيري الجميع، بضمه لمشروع المدرب ماوريتسيو ساري، بحثاً عن إنهاء عقدة دوري الأبطال الغائب عن خزائن النادي منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.

وتؤكد أغلب التقارير أن رسوم الصفقة تتراوح ما بين 70 و75 مليون يورو.