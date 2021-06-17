دي ليخت يعود لتمثيل هولندا أمام النمسا

قال فرانك دي بور مدرب منتخب هولندا أن المدافع ماتيس دي ليخت سيعود إلى تشكيلة بلاده الأساسية في بطولة يورو 2020 عندما يلاقي نظيره النمساوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة اليوم الخميس.

وأبلغ دي بور وسائل الإعلام أن المدافع البالغ عمره 21 عاماً والذي تعرض لإصابة في الفخذ خلال اليوم الأخير من معسكر هولندا في البرتغال قبل حوالي عشرة أيام، سيبدأ المباراة التي ستقام على ملعب يوهان كرويف آرينا، لكنه رفض الكشف عن اللاعب الذي سيغادر التشكيلة.

وقال دي بور: "دي ليخت في حالة رائعة جداً، تدرب بقوة وأظهر أنه بات مستعداً تماماً".

دي ليخت التغيير الوحيد المتوقع في تشكيلة هولندا

ومن المتوقع أن يكون هذا التغيير الوحيد في تشكيلة الفريق الذي فاز 3-2 على أوكرانيا في أمستردام يوم الأحد الماضي.

بدورها، فازت النمسا في الجولة الافتتاحية أيضاً بنتيجة 3-1 على مقدونيا الشمالية في بوخارست.

ورداً على سؤال حول تقييمه لمستوى النمسا، قال دي بور: "فريق جيد. يستطيع اللعب بأساليب مختلفة وفقاً لما تابعته. يضم العديد من لاعبي رد بول سالزبورغ. ويلعب بكل حماس".

وتحدث مدرب هولندا عن قرار إيقاف ماركو آرناوتوفيتش مهاجم النمسا مباراة واحدة بسبب طريقة احتفاله بالتسجيل أمام مقدونيا الشمالية، فقال: "تابعت أنه حصل تحقيق لكني لا أعرف بالضبط التفاصيل. أشعر بالأسف من أجل النمسا لأنه لاعب جيد، يشكل غيابه خسارة للنمسا، وفي هذا السباق فإنها ستكون أفضلية لنا".