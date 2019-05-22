دي ليخت يقترب من برشلونة

أبدى ماتياس دي ليخت، قائد ومدافع أياكس أمستردام رغبته في مزاملة صديقه فرينكي دي يونغ مجدداً، في إشارة منه للانتقال إلى جانبه في برشلونة.

وتشير التقارير إلى انتهاء صفقة انتقال الدولي الهولندي الشاب إلى النادي الكتالوني، لكن التفاصيل الأخيرة ما زالت لم تحسم حتى الآن لإعلان شراء المدافع بشكل رسمي لتدعيم صفوف البارسا للموسم القادم.

وأشاد دي ليخت، عقب تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الهولندي لعام 2019، بموسم دي يونغ ورحيله إلى برشلونة الذي حصل على توقيعه مطلع العام مقابل 75 مليون يورو.

وأضاف: "بالطبع سيكون رائعاً أن ألعب رفقة دي يونغ في فريق، لكن في هذه اللحظات لا أعرف ما ستسفر عنه الأمور".