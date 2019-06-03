دي ليخت يلمح لوجهته القادمة

لمح قائد أياكس أمستردام المدافع الشاب ماتياس دي ليخت بأنه يميل إلى أحد الخيارات المطروحة فيما يخص وجهته القادمة دوناً عن غيرها.

ويعتبر الدولي الهولندي مطمعاً لكبار أوروبا هذا الصيف، ويبدو مانشستر يونايتد الأقرب لخطفه.

وحول ذلك، أكد دي ليخت أنه لا يعلم ما يخبئه له المستقبل، مضيفاً أنه لم يتخذ بعد قراراً بخصوص وجهته المستقبلية حتى الآن.

وأضاف: "حتى أكون صادقًا لدي ميل تجاه أحد الخيارات المتاحة، لكني لن أعلن عنه بالطبع نظراً لأن قراري لم يُحسم بعد".

يذكر أن دي ليخت قدم موسماً استثنائياً مع أياكس جعله أحد أبرز الأسماء المتوقع انفجارها في المستقبل.