دي ليخت يهاجم يوفنتوس من جديد

وجه النجم الهولندي ماتيس دي ليخت المنتقل حديثاً لبايرن ميونيخ انتقاداً لاذعاً لفريقه السابق يوفنتوس ، حيث اتهمه بالافتقار للطموح اللازم من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وتألق نجم أياكس في الأشهر الأخيرة له مع يوفي، لكنه ارتكب الكثير من الأخطاء المكلفة في السابق.

وفضل الهولندي الرحيل عن عملاق تورينو وارتداء قميص النادي البافاري بطل ألمانيا في صفقة وصلت قيمتها لنحو 67 مليون يورو.

ويمر البيانكونيري بمرحلة انعدام وزن على الصعيدين المحلي الأوروبي، يوازيها تعثر غير متوقع لبايرن في الدوري الألماني رغم النتائج الإيجابية في دوري الأبطال.

ماذا قال دي ليخت عن يوفنتوس ؟

وقال دي ليخت في تصريحات نقلها موقع "90min": "استمتعت بالوقت الذي قضيته في يوفنتوس، لكني رأيت أن الوقت حان لخوض غمار تحدٍ جديد.

"يوفي فريق عظيم، لكن القدوم إلى هنا كان بمثابة خطوة أخرى على الصعيد الشخصي، لأن بايرن يمتلك طموحات الفوز بلقب دوري الأبطال، وهو أمر لم أشعر به وأنا في يوفنتوس.

"كما أن فلسفة بايرن ميونيخ مشابهة أكثر لتلك التي ننتهجها في منتخب هولندا، وأنا في غاية الرضا عن أول شهرين لي هنا مع الفريق."