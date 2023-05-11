دي ماريا في مقدمة تشكيلة يوفنتوس اليوم أمام إشبيلية في الدوري الأوروبي 2023

البوابة – يستضيف نادي يوفنتوس اليوم على أرضية ملعبه "أليانز ستاديوم" نادي إشبيلية في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2023 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتطلع اليوفي تحت قيادة أليغري إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية على كافة الأصعدة، حيث أن الفريق يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة، وهو على بعد 180 دقيقة فقط عن نهائي الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يلعب دي ماريا وفلاهوفيتش في مقدمة تشكيلة يوفنتوس اليوم ضد إشبيلية، وبحسب موقع "WhoScored" لا يوجد في صفوف اليوفي سوى غياب واحد بسبب الإصابة وهو اللاعب والظهير الأيمن ماتيا دي تشيليو.

تشكيلة يوفنتوس اليوم أمام إشبيلية في الدوري الأوروبي 2023

المدرب: ماسيميليانو أليغري

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو ، بريمر ، ساندرو

خط الوسط: كوادرادو ، فاجيولي ، باريديس ، رابيو ، كوسيتيتش

خط الهجوم: دي ماريا ، فلاهوفيتش