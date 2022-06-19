دي ماريا محتار ما بين برشلونة ويوفنتوس وبنفيكا

يبدو أن النجم الدولي الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا محتار في اختيار وجهته المقبلة في ظل اهتمام برشلونة ويوفنتوس وبنفيكا بخدماته.

وقالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن صاحب الـ 34 عاماً لا يريد التسرع في اتخاذ قرار حين يصل عقده مع باريس سان جيرمان إلى نهايته مع بداية الشهر المقبل.

ومع أن برشلونة يبدو الطرف الأقرب لحسم الصفقة، إلا أن وضعية النادي الكتالوني المالية تقف حائلاً دون حصول ذلك حتى الآن، علماً بأن عائلة النجم الأرجنتيني ترحب بفكرة الانتقال إلى إسبانيا.

وبدا أن يوفنتوس سيضم نجم ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، لكن التردد في اختيار الفريق الإيطالي الذي لا يمر حالياً بأفضل فتراته عقد المسألة.

وعرض البيانكونيري على دي ماريا عقداً لمدة موسم واحد يتقاضى بموجبه 7 ملايين يورو مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

أما بنفيكا فريق اللاعب السابق الذي أبرز نجوميته في السابق، فيبدو خياراً وارداً أيضاً.