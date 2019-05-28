دي يونغ: لا أعلم شيئاً عن انتقال دي ليخت لبرشلونة

رفض فرينكي دي يونغ، الذي سينضم إلى برشلونة هذا الصيف قادماً من أياكس أمستردام التأكيد على اقترب البارسا من التعاقد مع زميله ماتياس دي ليخت.

وارتبط قائد أياكس، بالعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، في مقدمتها برشلونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وليفربول.

وحول حقيقة اقتراب المدافع من الانتقال للبلاوغرانا، قال دي يونغ في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لا أعرف أي شيء بخصوص هذا الأمر، سيكون ذلك رائعاً، لنرى ما سيحدث".

وعما إذا كان عقده مع برشلونة يتضمن بنداً ينص على ضرورة مشاركته في عدد محدد من المباريات، علق الهولندي الشاب: "لا أعتقد أنه يوجد أحد يوقع على هذا البند في عقده".

ومن المقرر أن ينضم دي يونغ للنادي الكتالوني بعد مشاركته رفقة منتخب هولندا في دوري الأمم الأوروبية.