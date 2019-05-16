دي يونغ يتطلع لمساعدة ميسي

أكد فرينكي دي يونغ نجم أياكس أمستردام أنه متحمس لارتداء قميص برشلونة الموسم المقبل.

وأشار دي يونغ إلى فضوله لرؤية نجم الفريق الكتالوني ليونيل ميسي والتدرب معه، حيث قال: "سأقدم له الكثير من التمريرات الموسم المقبل"، وفقاً لشبكة "فوكس سبورتس".

وأضاف: "سأفتقد الدوري الهولندي كثيراً. الأجواء كانت رائعة. لا أهتم إذا كانت الأضواء ستسلط عليّ، أنا متحمس كثيراً لخوض تجربة جديدة".

وأحرز أياكس لقب الدوري الهولندي للمرة الـ 34 في تاريخه، بعد فوزه على مستضيفه دي غرافشاب 4-1، في المرحلة الـ 34 والأخيرة.