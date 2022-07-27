دي يونغ يرفض مانشستر يونايتد ويختار تشيلسي

ادعت صحيفة "سبورت" الإسبانية مجدداً أن لا رغبة لدى النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب خط وسط برشلونة بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وكشفت الجريدة الصادرة من كتالونيا أن صاحب الـ 25 عاماً يفكر فقط بارتداء قميص تشيلسي إذا ما اضطر للرحيل عن البارسا هذا الصيف.

وارتبط نجم أياكس السابق خلال الأشهر الأخيرة بفريق الشياطين الحمر في ظل رغبة مواطنه إيريك تين هاغ في جلبه إلى ملعب أولد ترافورد خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وسبق لتين هاغ الإشراف على دي يونغ حين كان الثنائي في أياكس.

واعترف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مؤخراً بأن بيع نجم خط الوسط أمر وارد نظراً للوضعية الاقتصادية الصعبة التي أثرت على النادي مؤخراً ولضرورة الالتزام بقوانين اللعب المالي النظيف.