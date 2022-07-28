دي يونغ يغضب برشلونة ومانشستر يونايتد

قال النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب خط وسط برشلونة لممثلي مانشستر يونايتد بأنه لا يريد الانتقال إلى ملعب أولد ترافورد هذا الصيف وفقاً لـ "كادينا سير" الإسبانية.

وطارد النادي الإنجليزي النجم صاحب الـ 25 عاماً خلال الأشهر الأخيرة في ظل رغبة المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ في العمل معه مجدداً بعدما سبق له الإشراف عليه في أياكس.

لكن دي يونغ أعلم إدارة يونايتد بقراره وعمل على نشر الأمر في غرفة غيار ملابس البارسا.

وسيضطر تين هاغ ومسؤولو الشياطين الحمر للبحث عن خيار آخر لتدعيم خط الوسط.

ويمثل هذا القرار ضربة موجعة ليونايتد وبرشلونة على حد سواء كون الإنجليز يسعون لتدعيم الفريق بلاعبين يتناسبون مع أسلوب المدرب الهولندي، فيما كان البلاوغرانا يمني النفس في بيع اللاعب من أجل رفد خزائنه بمبلغ ضخم من المال يخفف من أعبائه الاقتصادية.