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رأسية كاسيميرو تمنح ريال مدريد فوزاً ثميناً على بلد الوليد

منشور 21 شباط / فبراير 2021 - 12:45
كاسيميرو يقود الملكي للتغلب على خصمه
كاسيميرو يقود الملكي للتغلب على خصمه

أشعل ريال مدريد المنافسة على لقب الدوري الإسباني بفوزه الثمين على مستضيفه بلد الوليد بهدفٍ دون رد ضمن المرحلة الـ 24 ليشدد الخناق على غريمه وجاره أتلتيكو مدريد المتصدر.

وجاء الهدف برأسية صعبة للاعب الوسط كاسيميرو في الدقيقة 65.

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني من 24 مباراة، مقلصاً الفارق مع أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة الذي خاض 23 لقاء إلى 3 نقاط.

فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند 21 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

يذكر أن أتلتيكو مدريد خسر على أرضه أمام ليفانتي بهدفين دون رد بعد تعادله أيضاً مع نفس الفريق قبل ذلك بأيام في لقاء مؤجل من المرحلة الثانية.


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