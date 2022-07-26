رئيس أتلتيكو مدريد: التعاقد مع رونالدو مستحيل

اعترف إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء أن التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد الإنجليزي "مستحيل".

وقال رئيس النادي المدريدي في تصريحات كشفت عنها صحيفة "ماركا" المحلية: "لا أدري مصدر هذه الشائعة، لكن من المستحيل أن يأتي إلينا".

وظهر صاحب الـ 37 عاماً الثلاثاء للمرة الأولى في مقر مانشستر يونايتد بعد غيابه عن مرحلة الاستعداد للموسم القادم بسبب ظروف عائلية.

وقالت وسائل إعلامية أن رونالدو سيجتمع بإدارة النادي من أجل بحث مستقبله كونه يسعى للانتقال إلى فريق يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا ومن ضمنها أتلتيكو مدريد.

كما تطرق سيريزو للحديث عن إمكانية بيع االمهاجم الدولي الفرنسي أنتوان غريزمان، فقال: "لا نريد بيعه، لكن لو استمرت الشائعات سيبدو الأمر صحيحاً، مع أنها ليست صحيحة".