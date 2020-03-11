رئيس الاتحاد الفرنسي يتمسك بمشاركة مبابي في الأولمبياد

تمسك نويل لو غرايت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بمشاركة مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، في أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد المهاجم بدوره أكثر من مرة رغبته في الظهور في الأولمبياد مع منتخب فرنسا الصيف القادم، لكن ناديه يرفض الفكرة بسبب ارتباطه بالتحضير للموسم الجديد.

وقال لو غرايت عن هذه القضية: "مبابي يريد المنافسة معنا بدورة الألعاب الأولمبية وهذه نقطة إيجابية، ستكون هناك المزيد من المحادثات مع باريس".

وأضاف:"أؤمن بحظوظنا في إقناع باريس ، رغبة مبابي واضحة ونحن ذلك، أمامنا القليل من الوقت لإقناع ناديه بالأمر، لذلك سنحاول التفاوض في أقرب فرصة متاحة".

وأما عن حديثه مع ناصر الخليفي مالك باريس وليوناردو المدير الرياضي للنادي: "كانت هناك محادثات ودية بيننا لمدة يومين، تحدثنا كثيراً عن مبابي والابتسامة كانت على وجوه الجميع".

يذكر أن مبابي سيخوض يورو 2020 مع منتخب فرنسا الأول هذا الصيف، قبل انطلاق منافسات كرة القدم بالأولمبياد خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس.