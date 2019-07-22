رئيس الزمالك ينقلب على محرز بعدما لقبه بـ "فخر العرب"

نجح الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي في المساهمة بتتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر خلال الفترة الممتدة بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الحالي.

وأثار محرز جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً لدى الجماهير المصرية، بعد اتهامه بتعمد تجاهل مصافحة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، على منصة تتويج منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في التاريخ.

بدوره، هاجم رئيس الزمالك، مرتضى منصور، هو الآخر نجم سيتي البالغ من العمر 27 عاماً، بسبب عدم مصافحة وتجاهل رئيس الوزراء المصري، حيث قال في تصريحات لقناة "المحور" المصرية: "رياض محرز طفل مراهق ومغرور ومتعجرف ولا يعرف قيمة وقدر مصر عند جميع العرب".

وواصل رئيس مجلس إدارة الزمالك المعتاد على إثارة الجدل هجومه الحاد على نجم ليستر سيتي السابق: "الأمر بمثابة الضيف الذي تكرمه وفي النهاية وهو راحل يبصق في وجهك".

وكان منصور قد اعتبر أن محرز الأحق بلقب "فخر العرب" على حساب الدولي المصري محمد صلاح، وذلك في حال استطاع قيادة منتخب بلاده إلى التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، وهو ما تحقق الجمعة الماضي، قبل أن ينقلب عليه في تصريحاته الأخيرة.

وأكد المحامي سمير صبري من جانب آخر، أنه سجل شكوى لدى النائب العام في مصر، بحق رياض محرز، متهماً إياه بتعمد عدم مصافحة وتجاهل رئيس الوزراء المصري أثناء حفل التتويج.