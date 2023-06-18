رئيس النصر يجتمع بحكيم زياش في لندن

أكد موقع "فوت ميركاتو" أن رئيس نادي النصر السعودي مسلي آل معمر سيجتمع بصفة شخصية مع النجم المغربي حكيم زياش جناح تشيلسي الإنجليزي.

ويسعى آل معمر لإقناع اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً بالالتحاق بصفوف النصر ومزاملة الأيقونة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

زياش يترقب عرض النصر

ويشعر المغربي بالإطراء بحسب "فوت ميركاتو" نظراً لرغبة رئيس النادي السعودي بالاجتماع معه وجهاً بوجه، ويبدو أن يترقب تفاصيل العرض ويدرس جدياً الانتقال إلى بطولة دوري روشن الموسم القادم.

ولا يمانع تشيلسي بالتخلي عن نجم أياكس السابق بحال توصله لاتفاق مع العملاق السعودي، علماً بأن العقد الذي يربط الطرفين يمتد حتى صيف عام 2025.

ولم ينجح زياش في التأقلم مع الأجواء في لندن مع أنه كان أحد أبرز لاعبي منتخب المغرب في بطولة كأس العالم قطر 2022.