رئيس بورتو يؤكد قرار كاسياس اعتزال كرة القدم

أكد رئيس نادي بورتو جورجي نونو بينتو دا كوستا الثلاثاء أن حارس مرمى الفريق المخضرم إيكر كاسياس أبلغه بنيته اعتزال كرة القدم، غداة إعلان الأخير أنه سيخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وأعلن صاحب الـ 38 عاماً الاثنين انه سيترشح للمنصب في الانتخابات المتوقع إقامتها هذا العام، علماً بأنه متوقف عن خوض المباريات منذ تعرضه لأزمة قلبية خلال حصة تدريبية في الأول من مايو الماضي.

ورغم أن القائد السائق للمنتخب الإسباني وريال مدريد لم يرفق هذا الاعلان بأي تلميح بشأن مسيرته، أشار دا كوستا إلى أنه تبلغ من حارس المرمى المخضرم بأنه اتخذ قرار الاعتزال.

وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام برتغالية: "قبل أن يعلن ترشحه، جاء إيكر كاسياس للقائي وأبلغني بقراره إنهاء مسيرته.

"موقفه أثّر بي كثيراً، كان مثيراً للإعجاب طوال مسيرته التي شملت ناديين فقط، بورتو وريال مدريد" حيث نشأ وأمضى ما يناهز 25 عاماً، قبل الانتقال إلى النادي البرتغالي عام 2015.

ويعتبر كاسياس أحد أعظم حراس المرمى في جيله، وخاض 167 مباراة مع منتخب إسبانيا، وساهم في قيادته للفوز بمونديال جنوب إفريقيا 2010، وكأس أوروبا 2008 في سويسرا والنمسا، و2012 في بولندا وأوكرانيا.

وعلى صعيد الأندية فاز مع فريقه السابق ريال مدريد بخمسة ألقاب من الدوري الإسباني ورفع كأس مسابقة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، بالإضافة إلى بطولة الدوري البرتغالي مرة واحدة مع بورتو.

ولم يتم بعد تحديد موعد انتخابات رئاسة الاتحاد الإسباني، لكن وفقاً للقواعد، يجب إقامتها في النصف الثاني من هذا العام بعد أولمبياد طوكيو (24 يونيو حتى التاسع من أغسطس).

لكن الرئيس الحالي للاتحاد لويس روبياليس طالب بتقديم موعدها إلى ما قبل كأس أوروبا التي تقام بين 12 يونيو و12 يوليو.

وتم ربط اسم كاسياس لأشهر خلت برئاسة الاتحاد الإسباني، وهو المنصب الذي يشغله حالياً روبياليس المعروف بتجاذبه الدائم مع خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري حول قضايا عدة، بما في ذلك إقامة مباريات مساء الاثنين والجمعة، ومباريات خارج البلاد، وتأجيل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في أكتوبر الماضي.