رئيس سابق آخر لريال مدريد يصاب بفيروس كورونا

أُصيب فيرناندو مارتن، رئيس ريال مدريد الأسبق، بفيروس كورونا، وهو حالياً في حالة صحية سيئة للغاية وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.

تولى مارتن رئاسة ريال مدريد لمدة شهرين منذ فبراير وحتى أبريل من عام 2006.

وخلال فترته، لم يتلق الفريق أي هزيمة على الصعيد المحلي، بينما خرج من دوري أبطال أوروبا على يد آرسنال.

وهذه الإصابة الثانية لرؤوساء ريال مدريد السابقين بفيروس كورونا، وذلك بعد لورينزو سانز، رئيس النادي من 1995 وحتى 2000.

وأدت إصابة سانز إلى وفاته السبت الماضي، فيما يتواجد مارتن صاحب الـ 71 عاماً حالياً في العناية المركزة مع حالة صحية في غاية السوء.

يذكر أن إسبانيا هي ثاني أكثر الدول تضرراً من فيروس كورونا بعد إيطاليا في أوروبا.