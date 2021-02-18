رئيس ليون يحسم مصير ديباي

أكد جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون أنه بالفعل حاول نقل المهاجم ممفيس ديباي إلى برشلونة خلال الفترة الماضية.

وقال أولاس في تصريحات لصحيفة «لو بروغريس» الفرنسية: «بالنسبة لديباي، فإن هذا الموسم سيكون الأخير له معنا، هو لاعب موهوب للغاية يتمتع بمستوى عالمي، لا يوجد مثله في الفريق، فهو يقدم الكثير من الحلول.

«أردت منه أن يبقى معنا، لكن عروضنا لم تقنعه، حاولنا مساعدته على الانتقال إلى برشلونة، لكن ذلك لم يكن ممكناً من الناحية المالية.

«حتى اليوم الأخير في عقده، سنؤمن بمحاولاتنا لإقناعه بالتجديد، رغم أن هذا ليس ممكناً في الوقت الحالي، لكن ما المانع؟»