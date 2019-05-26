رئيس ليون يوافق على رحيل نبيل فقير

أبدى جان ميشيل أولاس، رئيس ليون، موافقته على رحيل النجم والقائد نبيل فقير في الانتقالات الصيفية على أساس الاتفاق بين الطرفين.

وكان النجم الفرنسي على وشك الانتقال إلى ليفربول الصيف الماضي، لكن الصفقة توقفت في الأمتار الأخيرة دون الكشف عن الأسباب.

وقال أولاس في تصريحات للمراسلين بعد مباراة نيمس الجمعة: "فقير خارج الفريق، هناك اتفاق بيننا وبينه أن بإمكانه الرحيل.

"نشكره على كل ما قدمه منذ قدومه، سنعمل على تقوية الفريق وتقليل عدد المغادرين قدر المتاح، سنعمل مع جونينيو وسيلفينيو على الأمر".

وفاز ليون مساء الجمعة على نيمس بنتيجة 3-2 في ختام الدوري الفرنسي الذي أنهاه بالمرتبة الثالثة وضمن لعب ملحق دوري الأبطال.

ومثل فقير ليون في 192 مباراة وسجل 69 هدفاً في كل المسابقات.