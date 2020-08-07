رئيس نادي برشلونة يتعهد بمساعدة شعب لبنان

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أن ناديه سيكون رهن الإشارة لتقديم يد العون والمساعدة إلى شعب لبنان، بعد الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، وخلّف مئات آلاف الضحايا بين قتيل وجريح ومشرّد.

وقال بارتوميو خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة beIN Sports القطرية: "أتقدم بأصدق عبارات التضامن والمواساة إلى أهالي بيروت والشعب اللبناني لما أصابهم من حادث مأساوي، ترتب عنه وضع شديد التعقيد بالنسبة للأهالي وللسلطات وللجميع. قلوبنا معهم.

"أؤكد للشعب اللبناني أن نادي برشلونة سيكون رهن الإشارة لتقديم يد المساعدة، كما هو الحال دائماً في مثل هذه الظروف.

"أنا متأكد أن مؤسسة نادي برشلونة، ستكون حاضرة بقوة هذه المرة، كذلك عبر برنامج يُعنى بالأطفال والشباب حتى نساهم في التخفيف من وطأة ما وقع في بيروت".

ويملك برشلونة مؤسسة خيرية تتبع للنادي، تنفذ نشاطات وفعاليات خيرية للدول والجهات المتضررة، وتقدم دعماً مالياً مباشراً في بعض الحالات، إذ قدمت أكثر من 200 ألف يورو لضحايا زلزال إندونيسيا في عام 2018، وهي تقدم مساعدات دورية لمؤسسة "يونيسيف" العالمية.

وكان نادي برشلونة قد تفاعل في وقت سابق مع حادثة مرفأ بيروت، إذ نشر صورة للعلم اللبناني عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وأرفق معه تغريدة جاء فيها: "خالص التعازي والمواساة لجميع المتضررين من انفجار بيروت، قلوبنا معكم".