رئيس يوفنتوس: آليغري مستمر الموسم القادم

بعث رئيس يوفنتوس أندريا آنييلي بالتهنئة لأياكس بعد فوزه على فريقه والعبور لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما أكد استمرار ماسيميليانو آليغري مدرباً للبيانكونيري الموسم القادم.

وسقط يوفي بهدفين لهدف أمس الثلاثاء في إياب ربع النهائي على ملعبه في تورينو، ليودع مرة جديدة حلم التتويج بدوري الأبطال.

وقال آنييلي لشبكة "سكاي": "ما يهمني هو أن نبقي على الإرادة وأن نقيم الوضع بشكل عام، استحق أياكس العبور، أما من جانبنا فأثبتنا تواجدنا على مدار الأعوام الأخيرة في ربع نهائي الأبطال.

"تقييمي معقد، نملك السبت فرصة تخقيق لقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي، فزنا بكأس السوبر ونحن من الآوائل في أوروبا بعدما كنا في المركز الثالث والأربعين، نحن الآن في المركز الخامس.

"أياكس جعل بايرن ميونيخ وريال مدريد ويوفنتوس يعانون، يجب أن نهنئه، يجب أن نرى فرينكي دي يونغ وماتياس دي ليخت وكيفية تطورهم، أياكس مرشح بارز للقب برأيي بعدما كنا نحن، هذه هي كرة القدم".

وختم آنييلي: "دوري الأبطال كان هدفاً، لكن يمكننا تحقيقه الموسم القادم، هناك غيابات مهمة، لكن اللاعبين الذين شاركوا يمكنهم التطور على يد آليغري الذي ما زال لديه عام في عقد وسنناقشه نهاية الموسم".

يذكر أن آليغري أكد كذلك أحقية أياكس في العبور، واستمراره في تدريب يوفنتوس الموسم القادم في تصريحاته بعد المباراة.

ويواجه يوفنتوس السبت غريمه فيورنتينا في الدوري الإيطالي ويعني الانتصار تتويجه رسمي باللقب الثامن على التوالي.